Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня бійці Нацгвардії збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
Випадок стався при денному світлі, ракета йшла на низькій висоті.
Мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила Х-101 із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.
Зазначимо, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.
Нагадаємо, що тактична група бійців "Альфи" Служби безпеки України знищила російський танк.