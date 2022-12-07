Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня бійці Нацгвардії збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

Випадок стався при денному світлі, ракета йшла на низькій висоті.

Мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила Х-101 із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.

Зазначимо, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що тактична група бійців "Альфи" Служби безпеки України знищила російський танк.