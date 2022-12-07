До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "здавав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку, – СБУ

Засуджений з 2014 року перебував на контакті з ватажком одного з терористичних угруповань "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і "здавали" рашистам учасників АТО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську.

"Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька", – йдеться у повідомленні.

Під час співпраці з ним ворога насамперед цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

Також засуджений повідомляв агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

Правоохоронці затримали зловмисника у результаті спецоперації у квітні цього року. На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Фото: СБУ

За інформацією, встановленою слідством, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки першого до РФ у 2014 році.

З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Саме йому після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав дані про підрозділи ЗСУ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який пішов на добровільну співпрацю з агресором.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, саме за його "наведенням" рашисти викрали двох українських патріотів.

Наразі зрадник переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України.

Його протиправні дії розслідує Служба безпеки у рамках кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) КК України. Тривають комплексні заходи для притягнення правопорушника до відповідальності за злочин проти нашої держави.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила підозру звільненому митрополиту Кіровоградської УПЦ (МП), який листувався з Кирилом і виправдовував окупацію. За даними слідства, митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії.