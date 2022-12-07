В Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії

Триває ліквідація ракетної атаки на сході, в Київській і Одеській областях.

Енергетики станом на 11 ранку 7 грудня продовжували поетапне відновлення системи після ракетної атаки, завданої окупантами в понеділок. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників.

Зберігається складна ситуація на сході країни, оскільки ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу декілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи, повдіомили в Телеграм Укренерго.

"Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами", – йдеться у повідомленні.

В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. У всіх областях є ліміти споживання енергіх. У регіонах, де цей ліміт перевищено, застосували аварійні відключення. Для отримання точної інформації по окремому регіону Укренерго рекомендує стежити за повідомленнями обленерго.

"Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", – запевнили в компанії.

Нагадаємо, цієї ночі вперше за три тижні росіяни влаштували масовану атаку ударними безпілотниками. Оборонці збили 14 "шахідів" і ще три апарати інших типів. Зокрема, росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області.