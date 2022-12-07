У Німеччині затримали 25 осіб, які планували держпереворот

У Німеччині сьогодні зранку тисячі поліцейських проводять обшуки у більш як 100 помешкань за підозрою в підготовці державного перевороту.

Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Усього в причетності до підготовки до держперевороту підозрюють 52 людей, 25 із них уже заарештовані.

Правоохоронці також перевіряють зв'язки заколотників із Росією, оскільки серед затриманих є громадянка Росії.

"Це один із найбільших процесів у справі про тероризм за багато років. Воно відрізняється від подібних справ не лише своєю розмірністю та широко розгалуженою структурою з різними підгрупами, а й складом обвинувачених: кажуть, що змовниками були також принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від AfD Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а також екскомандир спеціального підрозділу Бундесверу", - пише видання.

За версією слідства, організація поділялася на політичне крило, що отримало назву "Рада", і військове, завданням якого було - збройне повстання. Зазначається, що окремі змовники розглядали напад на Бундестаг та захоплення у заручники депутатів.

За кілька хвилин до початку обшуку, один із підозрюваних написав у Telegram: "Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров'я та їхні куратори скоро опиняться у Нюрнберзі 2.0".

Нагадаємо, в листопаді минулого року президент Володимир Зеленський повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що держпереворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова. У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов.

29 листопада 2021 року СБУ відкрила провадження за фактом підготовки державного перевороту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також розповів що Росія готувала держпереворот для повалення прозахідного уряду в Україні.