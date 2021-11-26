Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер

За словами журналіста, Банкова не має доказів причетності до заколоту Ахметова, але про олігарха згадують чотири ймовірних учасники перевороту.

Державний переворот, про який сьогодні згадував президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму.

Про це повідомив у Twitter журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер з посиланням на джерела, близькі до президента Зеленського.

"Змову про переворот, про яку сьогодні заявив президент Володимир Зеленський, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які базуються в Криму", - написав він.

🇺🇦NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine's Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

За словами джерела, на яке посилається Міллер, записи перевіряли протягом двох днів та змогли підтвердити їх аутентичність.

"Джерело, близьке до Зеленського, пояснило, що докази, які має Україна, не свідчать про пряму причетність олігарха Ріната Ахметова, але про нього згадують чотири ймовірних учасники перевороту, які кажуть, що їм "потрібно бути готовими переїхати (на підконтрольну Києву територію України” - ред.) і працювати з Ахметовим", - написав Міллер.

За словами джерела, офіцер ФСБ, який "веде шоу", ідентифікований як Василь Васильович Лаптєв. Він нібито працює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком, Едуардом Федосовим.

Міллер уточнив, що Василь Грицак, швидше за все - колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС, який втік з України під час революції Євромайдану в лютому 2014 року.

"Специфіка змови про переворот залишається дещо незрозумілою, оскільки я не чув повної стенограми чи оригінального аудіо. Але те, що я почув, не звучало як прискіпливий і добре продуманий план. Дестабілізуючи Україну зсередини, експлуатуючи нинішню напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським і Ахметовим. Вона (Росія - ред.) збиралася використати протест, запланований на 1 грудня, як прикриття. Схоже, ідея полягала в тому, щоб залучити людей Ахметова. Але неясно, чи сталося це", - написав Міллер.

Журналіст також назвав причину, чому Зеленський публічно оголосив про змову з метою державного перевороту і назвав ім’я Ахметова. За словами наближеного до президента джерела, Зеленський "намагається домовитися про припинення вогню" з олігархом, з яким він зчепився, проводячи антиолігархічну політику.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовлювану за участю росіян на 1-2 грудня спробу держперевороту.

"У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", - заявив Зеленський.

У розмовах, перехоплених розвідкою, йдеться про те, що українське суспільство нібито готове до нової революції, а "Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту - зміни діючого президента".

Зеленський наголосив, що не володіє інформацією, чи сам Ахметов знає про це.