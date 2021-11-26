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У російській шахті через добу після вибуху знайшли живу людину

Рятувальник провів ніч під завалами, але зумів вибратися на поверхню та подати сигнал про допомогу.

У російській шахті через добу після вибуху знайшли живу людину
Фото: EPA/UPG

У Росії через добу після вибуху на шахті "Листвяжна", унаслідок якого загинули понад 50 осіб, знайшли живу людину. Спочатку повідомляли, що це один із гірників. Згодом з’ясувалося, що врятований, - рятувальник.

У російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили, що помічник командира взводу Новокузнецького гірничорятувального загону Олександр Заковряшин провів ніч під завалами, але зумів вибратися на поверхню та подати сигнал про допомогу. Його ушпиталили через отруєння чадним газом.

Раніше повідомляли, що внаслідок аварії на шахті у Кемеровській області РФ загинули 52 особи, у тому числі шестеро рятувальників.

На момент аварії в шахті перебували 285 робітників. 239 із них вдалося підняти на поверхню.

Попередньою причиною аварії називають вибух метану.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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