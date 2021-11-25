На шахті "Листяжна" у Кемеровській області РФ стався вибух. На цей час усередині перебували 287 людей. Один гірник загинув.

Агентство "Интерфакс" із посиланням на джерело у службах технічного нагляду регіону передає, що у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів прогримів вибух. Після цього виникла пожежа.

Агентство ТАСС із посиланням на джерело повідомляє, що причиною пожежі в "Листяжній" стало займання вугільного пилу, вибуху не було.

Усіх працівників з підприємства евакуювали. Близько 40 із них постраждали - отруїлися продуктами горіння. На даний момент 43 особи перебувають у лікарні, двоє перебувають у тяжкому стані, один робітник загинув.

У МНС РФ підтвердили евакуацію 215 людей, інші все ще підіймаються на поверхню.

Водночас місцезнаходження 49 осіб не встановлено.

Нагадаємо, удосвіта 31 липня у Донецькій області стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на горизонті 815 м. Загинули 6 гірників.