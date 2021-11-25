Новий уряд Німеччини підтримуватиме рух України до членства в ЄС

Підтримка руху України до членства в Європейському Союзі передбачена одним з пунктів Коаліційної угоди нового уряду Німеччини.
Про це свідчить текст угоди, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з текстом угоди, сторони погодилися співпрацювати спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства".
"Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", - йдеться у документі.
Нагадаємо, сьогодні три політичні партії, які за підсумками вересневих виборів до бундестагу мають сформувати новий уряд Німеччини, завершили переговори щодо створення нової урядової коаліції.
Згідно з договором, три партії хочуть прискорити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль", за якої заплановані витрати фінансуються не за рахунок нових кредитів, а виключно за допомогою бюджетних доходів. Відійти від неї тимчасово довелося через пандемію.