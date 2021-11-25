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Новий уряд Німеччини підтримуватиме рух України до членства в ЄС

Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія мають отримати змогу наближатися до членства в ЄС шляхом послідовних реформ.

Новий уряд Німеччини підтримуватиме рух України до членства в ЄС
Фото: EPA/UPG

Підтримка руху України до членства в Європейському Союзі передбачена одним з пунктів Коаліційної угоди нового уряду Німеччини.

Про це свідчить текст угоди, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з текстом угоди, сторони погодилися співпрацювати спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства". 

"Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", - йдеться у документі.

Нагадаємо, сьогодні три політичні партії, які за підсумками вересневих виборів до бундестагу мають сформувати новий уряд Німеччини, завершили переговори щодо створення нової урядової коаліції.

Згідно з договором, три партії хочуть прискорити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль", за якої заплановані витрати фінансуються не за рахунок нових кредитів, а виключно за допомогою бюджетних доходів. Відійти від неї тимчасово довелося через пандемію.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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