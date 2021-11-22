"Північний потік-2" збільшить залежність Німеччини від російського газу, - Кислиця

Російський газопровід "Північний потік-2" збільшить залежність Німеччини від російського газу.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Росія анексувала Крим у 2014 році, залишивши після себе одне з найбільших захоплень земель у Європі з часів Другої світової війни. Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід "Північний потік – 2" зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу", – написав Кислиця у Twitter.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Нагадаємо, раніше німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) тимчасово призупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора газопроводу "Північний потік - 2".

Тим часом Україна минулого тижня попросила Сенат США включити санкції проти "Північного потоку-2" до оборонного бюджету (NDAA) на 2022 фіскальний рік.