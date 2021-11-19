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Меркель прокоментувала публікацію дипломатичного листування російським МЗС

Канцлер Німеччини розкритикувала небажання Путіна зустрітися в "нормандському форматі" до того, як вона залишить свою посаду. 

Меркель прокоментувала публікацію дипломатичного листування російським МЗС
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала публікацію російським МЗС конфіденційних листів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, французького колеги Жан-Іва Ле Дріана і німецького – Гайко Мааса.

Меркель на пресконференції (з іншого питання) сказала, що не надто здивована, пише Reuters.

Однак вона додала, що просила президента РФ Володимира Путіна організувати ще один раунд перемовин "нормандської четвірки" перед тим, як вона залишить свою посаду. Те, що він цього не зробив, на її думку, було ганебним, "тому що зустрічі мають власну динаміку". 

До цього Франція звинуватила Росію у відмові прийняти зустріч на рівні голів МЗС країн "нормандської четвірки". 

Кілька днів тому МЗС Росії опублікувало 28 сторінок дипломатичних документів, щоб показати, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у "нормандському форматі" нібито регулярно спотворюється.

Ці документи показали серйозні протиріччя між Росією та Німеччиною і Францією. Наприклад, європейські дипломати вказали на незгоду із російським наративом "внутрішнього українського конфлікту" в Україні. 

Після оприлюднення документів Франція і Німеччина звинуватили РФ у порушенні дипломатичного протоколу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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