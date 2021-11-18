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Путін намагатиметься поставити на чолі України свою маріонетку, - польський генерал

Наразі перший елемент, тобто повне привласнення і взяття під контроль Білорусі, вже досягнуто.

Путін намагатиметься поставити на чолі України свою маріонетку, - польський генерал
Фото: kremlin.ru

Російський президент Володимир Путін намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні поставити на її чолі свою маріонетку.

Про це у інтерв’ю PAP сказав колишній командувач спецпідрозділу GROM генерал Роман Полько, повідомляє Польське радіо.

Він зазначив, що стратегія Путіна передбачає відбудову пострадянської імперії. Наразі перший елемент, тобто повне привласнення і взяття під контроль Білорусі, вже досягнуто. Тепер Путін має намір дестабілізувати ситуацію в Україні. 

"У 2014 році НАТО консультувалася, а тим часом російський лідер відправив на Донбас „гуманітарну допомогу” колону білих вантажівок, які перевозили зброю бойовикам. Зараз він має величезний потенціал на кордоні з Україною, але про це мало говорять. Путін має на меті послабити Україну таким чином, щоб ця держава також розвалилася і щоб туди посадити чергову маріонетку", - сказав він.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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