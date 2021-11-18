Україна та США обговорять відповіді на можливу агресію з боку Росії

"Це має бути свого роду щеплення від небезпечного вірусу агресії".

Фото: Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков в рамках свого візиту до Сполучених Штатів обговорить з головою Пентагону Ллойдом Остіном можливі відповіді на потенційну російську агресію.

Про це він повідомив у Twitter.

"Мій перший візит до Вашингтона як міністра оборони. Я вдячний стороні США та моєму колезі Ллойду Остіну за цю зустріч. Ми цінуємо допомогу народу США у протидії російській агресії", - написав Резніков.

My 1st visit to Washington DC as the Minister of Defense.I’m grateful to the US side & my colleague @SecDef for this meeting.We appreciate the assistance of the US people in countering Russian aggression.Our main goal is to further strengthen partnership between 🇺🇸&🇺🇦 pic.twitter.com/YM7EuBfOXr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021

Він зазначив, що головна мета України – подальше зміцнення партнерства зі Сполученими Штатами.

"У Кремля високі і товсті стіни. Вони не чують слів тривоги і закликів до діалогу. Але вони розуміють дії. З США ми повинні обговорити, якою має бути відповідь на російську агресію. Це має бути свого роду щеплення від небезпечного вірусу агресії", - наголосив міністр оборони України.

The Kremlin has high and thick walls.They don't hear words of concern and calls for dialogue.But they understand the actions.With the US we should to discuss what the answer should be to 🇷🇺 aggression. This should be a kind of vaccination against the dangerous virus of aggression pic.twitter.com/Obv6pLhKgQ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021

За словами Резнікова, Україна та США мають спільну оцінку тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи. Міністр має на меті обговорити параметри відповіді на них.

"Ми цінуємо, що американські партнери, привернули таку увагу до чергових військових маневрів Росії. Це дає надію, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора, який використовує як зброю все — від енергетики і кіберпростору до жінок та дітей, і ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч", - наводить слова Резнікова пресслужба Міноборони.

Нагадаємо, раніше сьогодні Олексій Резніков заявив, що Україна зацікавлена мати більш сильну позицію США з широкого спектру безпекових питань, в першу чергу - військово-дипломатичну підтримку з боку Сполучених Штатів.