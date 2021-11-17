Прем’єр Британії застеріг Росію від військового авантюризму щодо України

"Я думаю, це буде трагічна, трагічна помилка для Кремля вважати, що можна щось отримати за рахунок військово-політичного авантюризму".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що керівництво РФ зробить серйозну помилку, якщо вдасться до силових методів щодо України.

Таку заяву він зробив у середу під час спілкування з британськими парламентарями, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, це буде трагічна, трагічна помилка для Кремля вважати, що можна щось отримати за рахунок військово-політичного авантюризму", - сказав він, відповідаючи на запитання, яку ще військову допомогу може надати Лондон Польщі та Україні для демонстрації Москві серйозності своїх намірів.

При цьому він уточнив, що йдеться про дві різні речі: так, Польща є членом НАТО і має відповідні гарантії безпеки, а Україна – ні, причому не існує навіть плану дій для вступу України до НАТО.

"Що нам потрібно зробити – переконатися, щоб усі розуміли ціну невірних оцінок (ситуації – ред.) на кордонах", – зазначив Джонсон.

Напередодні Борис Джонсон заявив, що найближчим часом Заходу доведеться обирати, чи отримувати більше російських вуглеводнів, чи підтримувати Україну, її мир і стабільність.