Заходу доведеться обирати між російським газом і підтримкою України, – премʼєр Британії Джонсон

"Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет та цілісніть України, це не тому, що ми хочемо бути ворогами Росії".

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що найближчим часом Заходу доведеться обирати, чи отримувати більше російських вуглеводнів, чи підтримувати Україну, її мир і стабільність.

Відповідну заяву британського премʼєра наводить Reuters.

"Тож, коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет та цілісніть України, це не тому, що ми хочемо бути ворогами Росії, або тому, що хочемо якимось чином стратегічно оточити чи підірвати цю велику країну... Ми сподіваємось, що наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, щоб прокладати все більше російських вуглеводнів у нові гігантські трубопроводи, чи відстоювати Україну і справи миру с табільності", – зазначив Борис Джонсон.

Заяви про підтримку України поширюються на тлі нового накопичення російських військ на українських кордонах, а також енергетичного тиску, який чинить Росія на нашу державу та західноєвропейські країни.

Вчора міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Хайко Маас підписали спільну заяву за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Документ містить попередження про "серйозні наслідки" для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України.