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Випробування Росією антисупутникової зброї створило загрозу для МКС, - Держдеп

За словами представника держдепу, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.

Випробування Росією антисупутникової зброї створило загрозу для МКС, - Держдеп
Международная космическая станция
Фото: interfax.by

Випробування протисупутникової зброї, яке провела Росія, створило загрозу для космонавтів на Міжнародній космічній станції (МКС). США разом з партнерами працюватимуть над заходами у відповідь.

Про це заявив у понеділок представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Російська Федерація безвідповідально провела випробування протисупутникової зброї... Це випробування підвищить загрозу для космонавтів на МКС, а також інших пілотованих космічних польотів", - заявив Прайс під час брифінгу.

Він пообіцяв, що Вашингтон працюватиме з партнерами та союзниками над відповіддю на "безвідповідальну дію РФ". За його словами, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.

Прайс додав, що космічне сміття, яке утворилося в результаті цього випробування, містить 1,5 тис. об'єктів, що відслідковуються, і ще сотні тисяч дрібніших об'єктів.

Нагадаємо, у липні начальник штабу британських військово-повітряних сил Майк Вігстон заявив, що активність Китаю та Росії в космосі щоденно спричиняє загрози. Москва і Пекін кожного дня вчиняють "сумнівну" діяльність, таку як запуск своїх супутників безпосередньо біля інших. Також РФ і КНР роблять те, що могло б знищити супутники інших країн.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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