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Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону

Рейс заплановано на 18 листопада. 

Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Фото: EPA/UPG

Ірак 18 листопада планує відправити літак для репатріації своїх громадян з території Білорусі. Мова йде про мігрантів, які перебувають на польському кордоні і добровільно хочуть повернутися. 

Їхнє точне число невідоме, однак офіційний представник МЗС Іраку Ахмед аль-Саххаф заявив, що у 8 таборах на кордоні Білорусі та Польщі вдалося виявити 571 іракця, пише Anadolu Agency.

Саххаф відзначив, що уряд Іраку не мав достатньо засобів, щоб завадити своїм громадянм виїжджати в інші країни з-за кордону. Після узгодження з Туреччиною іракці не змогли виїхати в Білорусь і почали координуватися з іншими державами.

У серпні Ірак заявляв, що з прикордонної зони Білорусі та Литви повернули 690 громадян. 

Нагадаємо, що 12 листопада білоруська авіакомпанія Белавіа оголосила про зупинку перевезення громадян Іраку, Сирії та Ємену на рейсах із Туреччини. 

Міграційна напруга зросла на тлі обіцянок Олександра Лукашенка послабити контроль за білоруським кордоном у відповідь на введені проти нього санкції Євросоюзу.

Точна кількість мігрантів невідома, однак 13 листопада польські прикордонники заявили, що з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувають до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі може перебувати до 20 тисяч мігрантів.

Прикордонники Білорусі не тільки не заважають мігрантам, які хочуть потрапити до ЄС, а й допомагають їм нищити загородження на кордоні з Польщею. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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