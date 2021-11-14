Монастирський: на кордоні з Білоруссю можуть оголосити надзвичайний стан

В кількох прикордонних областях, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан у разі загострення ситуації в сусідній країні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає "Українська правда".

"Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в коодинації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - сказав Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, який транслювала Волинська ОДА.

Він уточнив, що залучати військових зі Сходу та Півдня до охорони кордону з Білоруссю наразі не планують.

Міністр також повідомив, що головною метою України на наступні 2 роки є розбудова державного кордону з Білоруссю. Наразі планується закласти на ці цілі кошти у Держбюджеті-2022.

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".

10 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.