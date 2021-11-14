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Монастирський: на кордоні з Білоруссю можуть оголосити надзвичайний стан

Пропрацьовані різні сценарії розгортання подій на українсько-білоруському кордоні.

Монастирський: на кордоні з Білоруссю можуть оголосити надзвичайний стан
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

В кількох прикордонних областях, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан у разі загострення ситуації в сусідній країні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає "Українська правда".

"Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в коодинації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - сказав Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, який транслювала Волинська ОДА.

Він уточнив, що залучати військових зі Сходу та Півдня до охорони кордону з Білоруссю наразі не планують.

Міністр також повідомив, що головною метою України на наступні 2 роки є розбудова державного кордону з Білоруссю. Наразі планується закласти на ці цілі кошти у Держбюджеті-2022. 

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".

10 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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