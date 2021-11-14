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Болгарія голосує за президента, а також втретє за рік проводить вибори до парламенту

Прогнози показують, що жодна з партій не набере абсолютної більшості.

Болгарія голосує за президента, а також втретє за рік проводить вибори до парламенту

Болгарія втретє за 2021 рік обирає парламент, а також тривають вибори президента. Про це пише “Європейська правда”.

На посаду президента претендують 23 кандидати, фаворитом водночас вважають чинного президента Румена Радєва. Якщо ніхто не набере більше ніж половину голосів, відбудеться другий тур голосування.

Щодо парламенту, то прогнози показують, що жодна з шести партій, які мають отримати місця в парламенті, не набере абсолютної більшості. Це підвищує перспективу жорстких переговорів щодо формування уряду

Найсильнішою може стати партія ГЕРБ Бойка Борисова, набравши до 24% голосів. Однак сумнівно, чи вдасться консерваторам знайти партнерів по коаліції.

Нова антикорупційна партія "Продовжуємо зміни" (PP), згідно з опитуваннями, може розраховувати на зростання до 16% і потенційно може сформувати уряд, орієнтований на реформи.

“Обурення корупцією високого рівня поклало край десятирічному правлінню партії ГЕРБ на виборах у квітні, але політичні опоненти партії так і не змогли домовитися про уряд, що призвело до призначення третіх за рік виборів”, – зазначило видання.

Нагадаємо, у липні 2021 року на дострокових парламентських виборах у Болгарії перемогла партія телеведучого та співака Славі Трифонова "Є такий народ" (ИТН).

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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