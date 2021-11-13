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Колишньому раднику Трампа Стіву Беннону висунули обвинувачення в неповазі до Конгресу

Беннон проігнорував виклик на допит у справі про штурм Капітолію.

Колишньому раднику Трампа Стіву Беннону висунули обвинувачення в неповазі до Конгресу
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції США в п'ятницю, 12 листопада, висунуло звинувачення проти Стіва Беннона, колишнього радника президента США Дональда Трампа.

На сайті відомства повідомляється, що 67-річний Беннон спочатку відмовився з'явитись для надання свідчень в рамках розслідування Конгресом подій 6 січня, а потім - надати відповідні документи на запит Конгресу.

Комісія Конгресу США розслідує штурм прихильниками Трампа Капітолію, 6 січня, під час посвідчення Конгресом результатів президентських виборів.

Після тих подій, Палата представників США звинуватила Трампа в підбурюванні до заворушень, щоб завадити виборам, але Сенат виправдав тодішнього президента.

Покарання за неповагу до Конгресу, згідно з повідомленням Мін'юсту США, може становити від 30 днів до року ув‘язнення за кожним із звинувачень а також штраф.

Стів Беннон очолював передвиборчий штаб Трампа в останні місяці кампанії 2016 року і після перемоги на виборах отримав пост головного стратега Білого дому. Він був ключовою фігурою в адміністрації Трампа, але в серпні 2017 року залишив Білий дім, хоч і залишився вірним союзником Трампа.

Через кілька місяців - після виходу книги "Вогонь і лють: в коридорах Білого дому Трампа" - відносини між ними зіпсувалося. Автор книжки писав, що Беннон звинувачував сина Трампа у зраді за зустрічі із росіянами заради компромату на Гілларі Клінтон. Трамп у відповідь заявив, що Беннон збожеволів.

У серпні 2020 року Беннона арештували за звинуваченням в розтраті коштів, зібраних на будівництво стіни між США та Мексикою. До вироку справа не дійшла, бо Трамп в останній день своєї каденції помилував Беннона.

У листопаді 2020 року Twitter назавжди заблокував обліковий запис Беннона за заклики до насильства. Він, зокрема, пропонував звільнити головного інфекціоніста США і директора ФБР та "насадити їх голови на списи", які критикували тодішню адміністрацію Білого дому за бездіяльність у ситуації з пандемією.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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