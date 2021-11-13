Нідерланди сьогодні першими у Західній Європі відновлюють частковий локдаун

Обмеження запроваджуються на три тижні.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відновлення першого в Західній Європі часткового локдауну для стримування коронавірусу.

Про це пише bbc.com.

Обмеження стосуватимуться роботи магазинів, спортивних заходів та громадського харчування.

Такий крок викликаний рекордною кількістю випадків інфікування та збільшенням кількості випадків інтенсивної терапії.

Більшість Європи стикається з різким зростанням захворюваності, що частково пояснюється низьким рівнем вакцинації у кількох країнах.

Тритижневий локдаун почнеться в суботу, 13 листопада ввечері.

Магазини, що не продають товари першої необхідності, повинні будуть закритися о 18:00, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20:00. Закриття також стосується казино і саун, а також перукарень і працівників секс-бізнесу.

Спортивні події проводитимуть без глядачів.

В оселях можуть перебувати не більше чотирьох гостей віком від 13 років.

Якомога більше людей повинні працювати з дому.

Кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальна дистанція 1,5 м (5 футів) відновлюється там, де не діють ковід-пропуски.

Кабінет міністрів країни також працює над зміною законодавства, щоб дозволити підприємствам самим визначати, чи хочуть вони обмежити пропуски для людей, які були вакциновані чи одужали.

Рівень вакцинації у Нідерландах відносно високий: 82,4% людей, старших 12 років, отримали дві дози, що становить 73% від загальної популяції.

Нагадаємо, Нідерланди залишаться відкритими для подорожей вакцинованих українців, зокрема і з туристичною метою.