Латвія та Греція вирішили не закривати кордони для українців

Громадяни України можуть в'їжджати до нихї на тих самих умовах, що й раніше.

Латвія та Греція залишають відкритими кордони для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ще одна країна ЄС - Греція - залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть в'їжджати до неї на тих самих умовах, що й раніше", - зазначив Кулеба.

Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше.



А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей.



Усі умови в’їзду до Греції👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Пізніше він додав, що Латвія також залишається відкритою для в'їзду вакцинованих українців.

Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше.



Збереження можливостей для подорджей громадян України — у пріоритеті роботи МЗС.



Усі умови в’їзду до Латвії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Таким чином наразі налічується 15 країн ЄС, які зберегли можливості для подорожей українців. До них, крім Латвії та Греції, увійшли Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.