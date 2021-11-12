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Латвія та Греція вирішили не закривати кордони для українців

Громадяни України можуть в'їжджати до нихї на тих самих умовах, що й раніше.

Латвія та Греція вирішили не закривати кордони для українців
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Латвія та Греція залишають відкритими кордони для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ще одна країна ЄС - Греція - залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть в'їжджати до неї на тих самих умовах, що й раніше", - зазначив Кулеба.

Пізніше він додав, що Латвія також залишається відкритою для в'їзду вакцинованих українців.

Таким чином наразі налічується 15 країн ЄС, які зберегли можливості для подорожей українців. До них, крім Латвії та Греції, увійшли Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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