Кияни свідомо ставляться до перевірок карантину, конфліктів немає, - поліція

Правоохоронці, які беруть участь у рейдах, націлені більше на роз'яснення, а не на притягнення до відповідальності.

У Нацполіції Києва вважають, що вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень ефективні, і люди загалом із розумінням ставляться до вимог та виявляють свідомість.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів начальник ГУ Нацполіції у Києві Іван Вигівський.

"Фізично ми не можемо до кожного громадянина приставити поліцейського для перевірки - люди в першу чергу самі повинні бути свідомими і не наражати себе та інших на небезпеку. Вибіркові перевірки вже показали свою ефективність, тому ми продовжуємо їх практикувати" - зазначив Виговський.

За його словами, найбільше адміністративних протоколів складається щодо конкретних громадян. Торгові центри та заклади харчування - більш свідомі, ймовірно, через загрозу серйозних штрафів за порушення, тому самотужки організовують перевірки.

Вигівський наголосив, що поліцейські, які беруть участь у рейдах, націлені більше на роз'яснення норм обмежень, а не на притягнення до відповідальності.

"Все залежить від ситуації. Ми розуміємо емоційний стан людей… Якщо ви зайшли до приміщення чи транспорту без маски, але адекватно відреагували на зауваження, не провокуючи конфлікт, то поліцейські діють лояльно і не складають адміністративні матеріали. Так само, якщо ви, наприклад, приходьте до ТЦ без сертифікату про вакцинацію, вас просять вийти з приміщення, і ви не влаштовуєте скандал, а виходите", - пояснив начальник главку поліції.

Він додав, що кияни свідомо ставляться до перевірок і конфліктів з поліцією як таких немає.

Нагадаємо, раніше мешканець Миколаєва подав до суду і вимагає 1 млн гривень компенсації за "моральну шкоду" через перевірку ковід-сертифікатів.

Як відомо, з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що перевірка наявності COVID-сертифікату є законною і не ж розголошенням медичної таємниці. У поліції також пояснили, чому саме правоохоронці перевіряють ковід-документи. Крім поліції перевірку також здійснює служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.