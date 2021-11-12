Монтаж натяжної стелі – доступне рішення

Натяжні стелі останнім часом користуються все більшою популярністю. А ось замовити їх монтаж можна при зверненні до організації Art Decor. Умови співробітництва є найпривабливішими, а вибір натяжних полотен – найбільший у всьому регіоні.

Чому варто вибрати натяжну стелю? Що впливає ціни?

Натяжні стелі – це красиве та доступне рішення. Якщо в основі знаходиться полотно із ПВХ плівки, тоді конструкція є і не вимогливою у догляді. На вартість безпосередньо впливає і сама площа приміщення. У цій ситуації застосовується досить просте правило. Чим більшою буде кімната, тим набагато більше доведеться заплатити. Ось замовити виконання роботи можна при зверненні до фахівців вище за зазначену організацію, а провести розрахунок вартості ви можете тут.

Чим більшою виявиться площа приміщення, тим набагато більшу вагу матиме полотно. Все це впливає:

1. На складність розв'язання поставленого завдання.

2. На остаточну вартість усіх робіт.

3. На необхідність купівлі додаткових елементів.

Детальніше про це можна дізнатися на сайті компанії Art Decor. У будь-якому випадку, потрібно розуміти, що чим більше виявиться периметр приміщення, тим більше знадобиться і самого профілю. Усе це відбивається і на остаточній вартості роботи.

При досягненні потрібних габаритів, надалі буде потрібно і зрощування полотен. Подібне рішення застосовується лише тоді, коли використовуються варіанти із ПВХ плівки. А ось максимальна ширина полотен із тканини знаходиться в межах 5,5 метрів. Якщо стеля більша за цей показник, тоді при монтажі тканинної стелі додатково рекомендована установка та проміжної опори. Все це подорожчає та ускладнює встановлення.

Ширина полотен із плівки ПВХ – 2,2 м, якщо йдеться про матеріал від французького виробника. Китайські варіанти – ширші. Тут йдеться про ширину 5,1 м.

Знаходитеся в пошуку кращого рішення для створення ефективної стелі у власній оселі? Тоді варто ознайомитись із пропозиціями, представленими на сайті компанії «Art Decor»!