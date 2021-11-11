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У Києві загорівся ресторан на воді, - ДСНС

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

У Києві загорівся ресторан на воді, - ДСНС
Скріншот

Столичні вогнеборці ліквідовують пожежу закладу харчування в районі Гідропарку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"11 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в районі Гідропарк, в затоці річки Дніпро (поблизу Венеціанського мосту), на однопалубному плавучому кафе виникла пожежа", - йдетсья у повідомленні.

За інформацією рятувальників, близько 21 години пожежу було локалізовано на площі 160 м кв. Жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Від ДСНС у гасінніпожежі залучено 20 осіб та 4 одиниць техніки.

Нагадаємо, 10 листопада на пляжі "Дельфін" в Одесі вночі згорів популярний нічний клуб True Man Hot Boat.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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