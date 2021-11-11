Меру Гостомеля повідомили підозру в корупції

Державне бюро розслідувань повідомило підозру Гостомельському селищному голові Юрію Прилипку.

На сайті Київської обласної прокуратури сказано, що йому інкримінують організацію одержання хабара посадовцем Міноборони у сумі 20 тис. доларів.

"Гостомельський селищний голова Київської області організував схему одержання начальником Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України неправомірної вигоди за підписання із суб’єктом господарювання договорів про будівництво. Йдеться про житлове будівництво на земельних ділянках, розташованих в смт. Гостомель Київської області, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка. Сума неправомірної вигоди становила 20 тисяч доларів США", - вважає слідство.

Начальника будівельного управління Міноборони, про якого йде мова, затримали у вересні 2021 року, а в ході слідства ДБР вийшло на селищного голову. Його вважають організатором злочину, і тому 11 листопада вручили повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція ч.3 ст.27 ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Прилипко займає посаду Гостомельського селищного голови з 2015 року.

Проблеми з законом у нього були й раніше. Так, у 2018 році Прилипку вручили підозру в розтраті 700 тис. гривень на ремонті доріг (справа досі слухається в Ірпінському суді).

Незважаючи на це, громада селища у 2020 році переобрала Прилипка на новий п'ятирічний термін, його підтримали