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На Херсонщині депутата облради від партії Колихаєва затримали на 300 тис. грн хабаря

Кульчиковський, за даними ЗМІ, обіцяв за гроші лобіювати викуп інформаційного табло аеропорту без тендеру.

На Херсонщині депутата облради від партії Колихаєва затримали на 300 тис. грн хабаря
Фото: most.ks.ua

Депутата Херсонської обласної ради від партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" Сергія Кульчиковського затримали на хабарі у розмірі 300 тис. гривень.

Про це повідомляє херсонське видання МОСТ з посиланням на джерела у Державному бюро розслідувань.

На думку слідства, Кульчиковський, використовуючи свої владні повноваження, вимагав гроші за винесення на розгляд бюджетної комісії питання збільшення вартості інформаційного табло міжнародного аеропорту "Херсон" та подальше лобіювання питання на сесії Херсонської обласної ради. Таким чином вартість телекомунікаційної системи, яку Херсонська обласна рада планує викупити у підприємця, мала би збільшитися із 400 тис. гривень до 950 тис. гривень.

Депутата затримали у момент передачі частини хабара.

Фото: most.ks.ua

Видання зазначає, що питання про викуп без тендеру у підприємця інформаційного табло, яке вже кілька років висить у будівлі аеропорту, але за яке досі не заплатили, двічі виносили на бюджетну комісію, але депутати відмовилися виділяти гроші фірмі без тендеру.

На затримання свого соратника ще вчора відреагував міський голова Херсона Ігор Колихаєв. Він натякнув, що Кульчиковського затримали на "політичне замовлення".

Сергія Кульчиковського обрано до Херсонської обласної ради від Скадовська.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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