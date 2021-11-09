Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського (оновлено)
ГоловнаПолітика

Львівська обласна рада визнала марними обіцянки влади стримати підвищення цін на тепло

Рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні.

Львівська обласна рада визнала марними обіцянки влади стримати підвищення цін на тепло
Фото: khersondaily.com

Львівська обласна рада визнала неефективною та неоперативною роботу органів центральної виконавчої влади і НАК "Нафтогаз" із запобігання підвищенню цін на газ та тепло.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні 9 листопада, повідомив колишній голова облради, нині депутат від "Європейської Солідарності" Олександр Ганущин.

"Львівська обласна рада визнала неефективною та неоперативною роботу органів центральної виконавчої влади і НАК "Нафтогаз" щодо виконання домовленостей, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та сфері постачання гарячої води в опалювальному сезоні 2021/2022", - повідомив Ганущин.

Депутат додав, що голосування відбулося пропри спроби зняти питання з порядку денного. Також він оприлюднив результати голосування за фракціями.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Високопосадовці неодноразово запевняли, що цього опалювального сезону тарифи підвищувати не будуть.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть збільшуватися, "попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри страшенну ціну більше 1000 доларів за тисячу кубометрів".

30 вересня під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося в Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського, було підписано Меморандум про непідвищення рівня тарифів. Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 грн за 1 куб. м для населення та 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

Однак станом на 26 жовтня менше 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдинг" договори на закупівлю газу за цінами з меморандуму.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також