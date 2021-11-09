Львівська обласна рада визнала марними обіцянки влади стримати підвищення цін на тепло

Львівська обласна рада визнала неефективною та неоперативною роботу органів центральної виконавчої влади і НАК "Нафтогаз" із запобігання підвищенню цін на газ та тепло.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні 9 листопада, повідомив колишній голова облради, нині депутат від "Європейської Солідарності" Олександр Ганущин.

"Львівська обласна рада визнала неефективною та неоперативною роботу органів центральної виконавчої влади і НАК "Нафтогаз" щодо виконання домовленостей, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та сфері постачання гарячої води в опалювальному сезоні 2021/2022", - повідомив Ганущин.

Депутат додав, що голосування відбулося пропри спроби зняти питання з порядку денного. Також він оприлюднив результати голосування за фракціями.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Високопосадовці неодноразово запевняли, що цього опалювального сезону тарифи підвищувати не будуть.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть збільшуватися, "попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри страшенну ціну більше 1000 доларів за тисячу кубометрів".

30 вересня під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося в Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського, було підписано Меморандум про непідвищення рівня тарифів . Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 грн за 1 куб. м для населення та 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

Однак станом на 26 жовтня менше 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдинг" договори на закупівлю газу за цінами з меморандуму.