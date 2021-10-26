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Менше 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдинг" договори на закупівлю газу за цінами з меморандуму, – Віннічук

За словами журналіста, з 2,5 тисяч пакетів документів від заявників взяли в роботу тільки 225. 

Менше 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдинг" договори на закупівлю газу за цінами з меморандуму, – Віннічук
Фото: Міністерство енергетики України

Менше 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдинг" угоди на закупівлю газу за пільговими цінами, передбаченими меморандумом. Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Віннічук

За його словами, меморандум визначає ціну газу в "Нафтогаз Трейдинг" для бюджетних організацій на рівні 16,55 тис. гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ і транспортування (без урахування податку і послуг транспортування в меморандумі прописана вартість 13,6 грн за кубометр). 

За чотири тижні з моменту підписання момерандуму заявки на укладання договорів на закупівлю природного газу у "Нафтогаз Трейдинга" подали майже 2,5 тис. бюджетних установ.

"Але тільки 225 пакетів документів було взято в роботу. Решту заявок було відхилено  по причині нібито проблем з документами або неповних даних в документах. Це при тому, що договори на поставку газу з "Нафтогаз Трейдингом" планують підписати 12,5 тисячі бюджетників", – зазначив Віннічук. 

За його словами, бюджетники також зіткнулися з іще одніє проблемою – чинні постачальники газу (не "Нафтогаз трейдинг"), які не можуть поставити газ за пільговою ціною, пропонують поставку по 30-45 тис грн і "навмисне затягують процедуру розірання діючих договорів".

Згідно з цим меморандумом, ціна на газ для виробників тепла для населення складає 7420 грн за тис. куб. метрів. Меморандум між Кабміном, "Нафтогазом", і місцевим самоврядуванням було підписано на тлі зростання вартості газу на європейських ринках. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть збільшуватися, "попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри страшенну ціну більше 1000 доларів за тисячу кубометрів".

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