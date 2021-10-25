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Найбільша фінтехкомпанія Казахстану купує український "БТА Банк" заради ліцензії

Раніше АМКУ дозволив Kaspi.kz купити український платіжний сервіс Portmone.

Найбільша фінтехкомпанія Казахстану купує український "БТА Банк" заради ліцензії
Фото: altaynews.kz

Найбільша фінтехкомпанія Казахстану Kaspi.kz підписала договір купівлі-продажу 100% "БТА Банку Україна" для отримання банківської ліцензії в регіоні.

Як повідомляє Інтерфакс-Казахстан, завершення угоди планується в I півріччі 2022 року.

Банк, який планує купити Kaspi.kz, є "дочкою" казахстанського БТА Банку і належить Кенесу Ракішеву.

Метою казахської компанії є створення мобільного додатку, який дозволить запустити Фінтех-продукти, відкривати мобільні гаманці, рахунки та інше.

У Kaspi.kz сподіваються, що банківська ліцензія та платіжні ліцензії Portmone Group допоможуть їм повторити стратегію Super App в Україні.

Kaspi.kz - найбільша фінтех-компанія Казахстану. Вона позиціонує себе як Super App - один додаток, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс тощо. У серпні АМКУ дозволив казахській Kaspi.kz купити український платіжний сервіс Portmone.

Український "БТА Банк" заснований в 1992 році. Його головними акціонерами були Нуржан Субханбердін і Кенес Ракішев (співвласники казахстанського БТА Банку), а також Андрій Левківський (9,9996% акцій). Однойменний БТА Банк також працює в Білорусі. 

У 2009 році третій за розмірами активів в Казахстані "БТА Банк" через кризу був націоналізований. Влітку 2010 року банк завершив процес першої реструктуризації багатомільярдних боргів, в результаті чого загальний борг банку скоротився до $4,4 млрд з $12,2 млрд. У січні 2012 року "БТА Банк" оголосив дефолт за облігаціями на $2 млрд.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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