АМКУ дозволив казахській Kaspi.kz купити український платіжний сервіс Portmone

Антимонопольний комітет України дозволив найбільшій фінтех-компаніі Казахстану Kaspi Pay купити акції кіпрської Budus Investments Limited, якій в Україні належить ТОВ "Портмоне онлайн".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Kaspi Pay" (м. Алмати, Республіка Казахстан) на придбання акцій компанії "Budus Investments Limited" (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться у повідомленні.

АМКУ також надав дозвіл фізичній особі - громадянину України на призначення на посаду директора ТОВ "Портмоне Онлайн", який вже обіймає посаду заступника голови правління акціонерного товариства "Kaspi.kz".

Нагадаємо, про плани Kaspi.kz купити український сервіс Portmone повідомлялося в кінці липня. Тоді ЗМІ писали, що сума угоди може скласти 10- 20 млн доларів. Угода дозволить Kaspi.kz одразу ж отримати ліцензії для роботи з Visa і Mastercard в Україні, партнерами яких уже є Portmone.

Portmone - українська міжбанківська платіжна система, заснована у 2002 році Ігорем Горіним. Вона здійснює електронну доставку клієнтам рахунків від постачальників послуг, забезпечує їхню оплату платіжними картами через інтернет, а також забезпечує еквайринг платіжних карт для інтернет-магазинів. Через її сайт можна оплатити послуги ЖКГ, телеком і інтернет-операторів, купити квитки в кіно, театр, на концерт, залізничні та авіаквитки, підписатися на ЗМІ, оплатити страховку, поповнити рахунок в онлайн-іграх.

У 2013 році компанію придбала Dragon Capital. Джерела на ринку говорили, що, швидше за все, - з метою подальшого перепродажу.

Kaspi.kz - це найбільша фінтех-компанія Казахстану. Kaspi.kz позиціонує себе як Super App - один додаток, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс тощо.

У жовтні Kaspi.kz провела IPO в Лондоні, під час якого залучили $870 млн, а капіталізація склала до $6,5 млрд. Сьогодні капіталізація Kaspi.kz побільшала до $13 млрд завдяки зростанню фінансових показників, а бізнес компанії розширюється, в тому числі географічно.