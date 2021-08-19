В Україні проведуть інвентаризацію інтелектуальної держвласності

Про це повідомив перший віце-прем’єр Любченко.

В Україні проведуть інвентаризацію державної інтелектуальної власності.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Олексій Любченко під час круглого столу "Українська перспектива: погляд міністрів економіки незалежної України", передає корреспондент LB.uа.

"Ми поставили завдання провести інвентаризацію державної інтелектуальної власності", - сказав він.

Поняття "інтелектуальна власність" виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва і літератури.

У найширшому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній сферах.

У загальновживаному розумінні "інтелектуальна власність" - це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

Нагадаємо, Національний офіс інтелектуальної власності - орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, його діяльність координується Міністерством економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства. Протягом року він відкрив 10 центрів підтримки технологій і інновацій TISC.