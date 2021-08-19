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В Україні почалася модернізація енергосистеми: на Дністровській ГАЕС запустили четвертий гідроагрегат

Для енергетики України Дністровська ГАЕС є ефективним інструментом регулювання енергосистеми.

В Україні почалася модернізація енергосистеми: на Дністровській ГАЕС запустили четвертий гідроагрегат

В Україні розпочалась модернізація енергетичної системи. Державна компанія «Укргідроенерго» підключила четвертий гідроагрегат другої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції до об'єднаної енергосистеми України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Спорудження потужної ГАЕС на Дністрі дає можливість використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії для закачування води в насосному режимі у верхню водойму і спрацювання її в турбінному режимі в години пік для вироблення електроенергії», — прокоментувала цю подію  на своїй сторінці у Facebook заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що для енергетики України Дністровська ГАЕС є ефективним інструментом регулювання енергосистеми, який успішно виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень.

Після запуску всіх передбачених проєктом гідроагрегатів Дністровська ГАЕС стане найбільшою в Європі гідроелектростанцією.

Модернізація та запуск нових потужностей в енергетичній галузі України, на думку багатьох експертів, дозволить знизити залежність від іноземного постачання електроенергії, зокрема, з Росії. А власне виробництво електроенергії допоможе суттєво знизити тарифи для населення у майбутньому.

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