На Дністровській ГАЕС запустили четвертий гідроагрегат

У вівторок, 17 серпня, у Новодністровську Чернівецької області відбувся пуск четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС у рамках реалізації другої черги будівництва станції.

Церемонія відбулася в прямому ефірі на Youtube-каналі "Укргідроенерго".

В промислову експлуатацію гідроагрегат №4 планують запустити до Дня енергетика, який відзначається 22 грудня.

"Цей блок забезпечить надійну роботу енергосистеми України в пікових навантаженнях. Такі об'єкти, як цеглинки, складають енергетичну безпеку, енергетичну базу нашої країни. А люди отримають надійне енергопостачання, екологічну енергію, що дуже важливо, і головне - на "Укргідроенерго" покладено певні соціальні обов'язки з постачання енергії, яка використовується населенням. Це дає нам змогу говорити про невисокий тариф", - заявив на церемонії прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Будівництво четвертого гідроагрегата почалося в травні 2027 року, пробний пуск відбувся у грудні 2020 року. Його потужність становитиме 324 МВт у генераторному режимі і 421 МВт у насосному режимі.

Із запуском четвертого гідроагрегату потужність Дністровської ГАЕС сягне 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в насосному.

Дністровська ГАЕС розташована на правому березі середньої ділянки Дністра.

Перший гідроагрегат цієї станції будували 20 років - з 1989 до 2009 року. У 2013 році змонтували другий гідроагрегат і верхню водойму ГАЕС. У грудні 2015 року завершилося будівництво третього гідроагрегату ГАЕС, в промислову експлуатацію його ввели влітку 2016 року.

Дністровська ГАЕС є одним з найбільших інфраструктурних енергетичних об'єктів, який реалізовували в Україні за останні роки. Станція працює в режимі "насос - турбіна" і може використовувати акумульовану в нічний час енергію для виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу.

Відповідно до початкового проекту, Дністровська ГАЕС має складатися із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт у генераторному режимі і 2947 МВт у насосному.