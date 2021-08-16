Що таке "розумне" управління студіями? Основні інсайти від власників мережі GoBeauty Studios

Базовим бажанням власників кожного бізнесу є оптимізація робочих процесів таким чином, щоб при меншому навантаженні отримувати більші прибутки. Засновники GoBeauty Studios (мережі б’юті-хабів для приватних майстрів) - Юлія та Марина Ублінських - з 2013 року працюють у сфері краси, мали власні салони й готові ділитися своїм досвідом з майбутніми партнерами. На сьогоднішній день компанією GoBeauty Studios відкрито десять локацій у Києві. В найближчий час відкриються студії в Запоріжжі та Варшаві. Бренд є відомим і шанованим серед майстрів та клієнтів б’юті індустрії, а незабаром відбудеться презентація Франшизи компанії.

У чому полягають «розумне» управління студіями і їх технологічність? У першу чергу в доцільному використанні кожного квадратного метра студії, відсутності операційної рутини, поверхневому залученні керівника до операційної діяльності, повному IT-супроводі та відсутності організаційних клопотів. Ось основні принципи роботи GoBeauty Studios:

1) Повне залучення керівника вимагається лише у процесах до запуску студій, тобто при пошуку приміщення, ремонті, оформленні документації, встановленні меблів. У середньому це займає 2-4 місяці в залежності від квадратури приміщення. Згодом, після здачі всіх приміщень в оренду, до обов’язків керівника входить тільки підтримка роботи студії (швидке реагування на питання або проблеми орендарів, які стосуються меблів та технічного оснащення), закупівля кави.

2) Майстер отримує персоналізований, повністю обладнаний кабінет (меблі, система вентиляції, водовідведення, опалення, охорони), який відповідає всім вимогам та стандартам і має доступ до робочого місця 24/7.

3) Високий рівень безпеки - наявність охоронної системи AJAX, у якій кожен майстер має доступ до свого особистого кабінету на термін підписання договору.

4) Відсутність персоналу, окрім бухгалтера у наймі або на аутсорсі. Обов’язковим є також співробітництво з клінінговою компанією.

5) Наявність сайту, IT-рішення у вигляді мобільного додатку GoBeauty, який поєднує всі необхідні можливості для пошуку б'юті-майстра поруч з домом чи роботою, бронювання зручного часу, оплату за послуги та здійснення комунікації з майстром. Відповідно, майстер має можливість планувати свій графік, додавати послуги у мобільному додатку й отримувати нових клієнтів завдяки маркетинговій підтримці керуючої компанії.

Мережа б’юті-хабів – це новий затребуваний формат роботи у б’юті-сфері в Україні.