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"Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол

Компанія "Українські вертольоти", завдяки модернізованим багатофункціональним вертольотам Мі-8, може гасити пожежі і в нічний час.

"Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол
Фото: AA Photo

Приватна компанія "Українські вертольоти" разом із українськими рятувальниками допомагають гасити пожежі в Туреччині. Про це заявив новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар у інтерв’ю "Європейській правді".

“Це не тільки літаки МНС, це також компанія "Українські вертольоти", яка в дуже унікальний спосіб вночі, за допомогою новітніх технологій, допомагає гасити осередки пожеж, які вночі ніхто ніколи не гасив авіаційною технікою", - розповів посол.

Зазначається, що операції з гасіння пожежі МНС проводить виключно вдень, а компанія "Українські вертольоти", завдяки модернізованим багатофункціональним вертольотам Мі-8, може гасити пожежі і в нічний час. В Європі цей спосіб пожежогасіння використовувався вперше.

Вже декілька тижнів компанія "Українські вертольоти" та МНС України допомагають у боротьбі із пожежами в Туреччині. Посол вважає, що така допомога сприяє зміцненню іміджу України в Туреччині. 

"Ми зараз спостерігаємо досить позитивні відгуки в турецькому суспільстві. Рівень сприйняття, що це гуманітарна допомога, а не платні послуги, відіграє серйозну роль для зміцнення позитивного іміджу України. Ми маємо допомагати своїм друзям, не тільки чекаючи на допомогу від когось", - розповів Василь Бондар.

Зараз компанія "Українські вертольоти" продовжує працювати і проводити операції з пожежогасіння в Туреччині. Минулої ночі вертольоти компанії вилетіли в район Мілас (населений пункт Сарікіой), де пожежі розгорілися в районі місцевої ГЕС. Дана операція проходила в умовах підвищеного ризику, тому що осередки загоряння виникли прямо під лініями електромереж. Було здійснено 38 скидів води загальним об'ємом 114 тонн, в результаті чого пожежі були повністю ліквідовані.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в бесіді з журналістами зазначив, що Україна направила до Туреччини вертольоти з приладами нічного бачення. Ці машини задіяні в гасінні лісів в цілодобовому режимі.

Як повідомлялося раніше, чотири повітряних судна авіакомпанії "Українські вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи Президента України надати допомогу у гасінні пожеж.

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