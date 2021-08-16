"Газпром" спровокував новий стрибок цін на газ в Європі

Російський "Газпром" забронював на вересень символічні 4% додаткової твердої потужності прокачки, запропонованої українським "Оператором ГТС". Після цього ціни на газ в Європі підскочили до рекордних 585 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на аукціон було виставлено додаткову потужність до 15 млн кубометрів на добу. "Газпром" викупив тільки 0,65 млн кубометрів.

Російська компанія має на 2021 рік довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу.

Після аукціону вартість вересневих ф'ючерсів на газ на нідерландському хабі TTF підскочила до 48,05 євро за МВт-год, або 585 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, минула зима в Європі була холодною, і з підземних сховищ викачали майже 61 млрд кубометрів газу. Відновлення спустошених запасів газу перед зимою ускладнює дефіцит скрапленого газу на світовому ринку. Через це ціни на європейському ринку влітку 2021 року вперше перевищили 500 доларів за тисячу кубометрів і продовжують зростати.

Незважаючи на дефіцит газу в Європі, "Газпром" відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності через українську ГТС.

Україна розцінює дії "Газпрому" як шантаж. Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік-2".