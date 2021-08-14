В Україну для випробувань прибув міжрегіональний електропоїзд Stadler Flirt.

Про це повідомили профільні видання ЦТС та "Мінтранс".

Фото: instagram.com/signalwerkfuhrer

Поїзд на п'ять вагонів, який здатен розвивати максимальну швидкість 160 км/год, здатен перевозити 262 пасажирів на місцях 1 і 2 класу.

Його було побудовано в Білорусі на потужностях ЗАТ "Штадлер Мінськ".

Фото: facebook.com/ol.vasilyev

Нагадаємо, у травні "Укрзалізниця" підписала меморандум зі швейцарською Stadler CIS AG про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу.

Він передбачає співпрацю у розвитку пасажирських залізничних перевезень в рамках проєкту City Express.

Крім того, Stadler заявила, що планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україні, якщо переможе в одному з тендерів та отримає замовлення на поставку рухомого складу для "Укрзалізниці". Майданчиком для виробництва може стати Київський електровагоноремонтний завод.