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Мінінфраструктури почало підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею

Укрзалізниця отримає додаткові 2 млрд грн у цьому році і ще 10 - у наступному.

Мінінфраструктури почало підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею
Фото: ukrspec.com

Міністерство інфраструктури України юстувало наказ про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

“Обіцянки дотримано — ми підвищили тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця отримає додаткові 2 млрд грн у цьому році і ще 10 у наступному. Сьогодні Міністерство юстиції зареєструвало наш наказ, який розпочинає процес зміни тарифів на вантажні залізничні перевезення. Це, без перебільшень, історична подія”, - наголосив Кубраков.

На думку міністра, лише ринкові ціни на вантажні перевезення можуть створити стабільну базу для належних капітальних та операційних інвестицій у залізничну інфраструктуру.

Кубраков наголосив, що за останні три роки усі попередні спроби підвищити тарифи були провалені. Ініційоване підвищення є найбільшим за останні 30 років у абсолютних показниках.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ винесли на громадське обговорення. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що вперше за історію УЗ планують провести не індексацію тарифів, а зближення класів.

11 серпня підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення анонсував член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

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