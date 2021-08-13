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Зеленський: Поліція має жорстко реагувати на випадки расизму та припиняти їх

Президент відреагував на інцидент з депутатом Беленюком.

Зеленський: Поліція має жорстко реагувати на випадки расизму та припиняти їх
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відреагував на інцидент з депутатом від партії "Слуга народу", олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби Жаном Беленюком у центрі Києва.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку" Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі!", - написав президент у своєму Twitter.

Зеленський також наголосив, що поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомі намагалися спровокувати Беленюка на конфлікт, вигукуючи йому расистські образи.

У партії "Слуга Народу" виступили з заявою щодо і наголосили, що расизму в Україні не місце. А поліція наразі проводить провірку, після проведення якої інциденту буде надана правова кваліфікація.

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