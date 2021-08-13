​Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО 20 серпня

Президент Володимир Зеленський доручив Секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення засідання РНБО 20 серпня.
Про це повідомила пресслужба РНБО.
Засідання відбудеться в Києві.
"Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання. Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 11 серпня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки. Контроль за виконанням рішення покладено на Данілова.