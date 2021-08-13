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​Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО 20 серпня

Про час та місце буде повідомлено додатково.

​Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО 20 серпня
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський доручив Секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення засідання РНБО 20 серпня.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

Засідання відбудеться в Києві.

"Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання. Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки. Контроль за виконанням рішення покладено на Данілова.

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