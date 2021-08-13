У Чопі затримали біженця, який захищав права уйгурів, його можуть видати Китаю, - активіст

Українські прикордонники затримали біженця зі Східного Туркестану, Китай, 24-річного Йілісена Айеркена, який захищав права уйгурів. Його можуть депортувати до Китаю, де на активіста чекає смертна кара.

Про це повідомив координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов.

"Вчора ввечері всесвітньовідома уйгурська правозахисниця Райхан Асат (Rayhan Asat), що є співробітницею Atlantic Council та президенткою Американської тюркської міжнародної асоціації правників, звернулась по допомогу до українських юристів, правозахисників та громадських діячів", - повідомив Харитонов у фейсбуці.

За словами Харитонова, Йілісен Айеркен (Yilisen Aierken) є казахом за походженням, однак при цьому громадянином КНР родом зі Східного Туркестану (округ Сіньцзян).

"Коли активіст зрозумів, що вдома на нього чекає смерть, він втік з-під комуністичної окупації через Україну - до Словаччини (8 серпня 2021 року). На жаль, словацькі прикордонники, протримавши Йілісена у ізоляторі протягом трьох днів, відправили його назад до України", - розповів Харитонов.

За його словами, Айеркен написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі у Чопі.

На сьогодні, 13 серпня, запланований розгляд питання про його депортацію до КНР. Суд відбудеться в Ужгороді.