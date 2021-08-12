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Кулеба про приїзд Лаврова до Криму: "Навіть злива - проти російських окупантів"

"А от саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди".

Кулеба про приїзд Лаврова до Криму: "Навіть злива - проти російських окупантів"
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення про приїзд голови МЗС РФ Сергія Лаврова до тимчасово окупованого Криму.

"Навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А от саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляли, Лавров сьогодні прибув до Криму, де зустрівся з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку. Як зазначали організатори заходу, злива, яка обрушилася на Крим, завадила провести для Лаврова екскурсію "Тавридою".

Ініційований Україною саміт "Кримської платформи" Лавров назвав шабашем, на якому "Захід буде продовжувати плекати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади".

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. В установчому саміті візьмуть участь представники близько сорока країн.

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