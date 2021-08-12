У МЗС прокоментували "стурбованість" Росії безпековою ситуацією на сході України

"У Москві повинні нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо".

Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти відповідальність "із хворої голови на здорову", дедалі частіше підміняючи сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов’язань галасливими політичними заявами.

Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, коментуючи висловлену представником МЗС Росії "стурбованість" безпековою ситуацією на сході України.

"РФ має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв’язаний нею збройний конфлікт з Україною: віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що мешканці тимчасово окупованих українських територій потребують альтернативи руйнівній політиці "русского мира".

"У Москві повинні нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо", - наголосив речник МЗС.

Ніколенко заявив, що Україна разом із партнерами продовжить працювати над нейтралізацією спільних безпекових загроз, поліпшенням добробуту постраждалого населення по обидві сторони лінії розмежування та поверненням в активний порядок денний кримської проблематики.

Речник МЗС зазначив, що Україна й надалі налаштована на досягнення прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Розраховуємо, що від логіки війни неминуче відмовляться і в Росії", - резюмував він.

Представник МЗС Росії учора оприлюднив коментар, у якому висловив "стурбованість" безпековою ситуацією на сході України, традиційно звинувативши українську владу в її погіршенні та зриві переговорного процесу з мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України, а також в утисках російськомовного населення.