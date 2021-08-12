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На форумі в Судаку Лавров з’явився під We Will Rock You і назвав саміт Кримської платформи "черговим шабашем"

Глава МЗС РФ прибув на окупований півострів для участі в арт-кластері "Таврида".

На форумі в Судаку Лавров з’явився під We Will Rock You і назвав саміт Кримської платформи "черговим шабашем"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму на зустріч з учасниками арт-кластеру "Таврида" в Судаку.

На сайті МЗС Росії ведеться пряма трансляція даної зустрічі. Планується, що вона триватиме близько двох годин.

На майданчик форуму глава російського МЗС вийшов під пісню групи Queen We Will Rock You.

За словами організаторів заходу, злива, яка обрушилася на Крим, завадила провести для Лаврова екскурсію "Тавридою".

Ініційований Україною саміт "Кримської платформи" Лавров назвав шабашем.

"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати плекати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. В установчому саміті візьмуть участь представники близько сорока країн.

Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими антиросійськими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у саміті як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність. Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".

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