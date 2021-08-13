Рада напередодні осіннього старту. Кадрові зміни та перспективи важливих голосувань

Новий політичний сезон ще не почався, а в депутатських чатах уже активно обговорюють можливість відставки спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова та уряду Дениса Шмигаля . Прогнози й оцінки парламентарів розділилися. Ротацію в парламентській президії одні називають безпідставними чутками. Інші ж, навпаки, переконані, що це питання вже практично вирішене. Натомість щодо долі уряду Дениса Шмигаля депутати майже одностайні. Як і стосовно проблем з ухваленням у другому читанні та в цілому ключових законопроєктів осені — президентського про олігархів та урядового №5600 про підвищення податків і зборів . Докладно про настрої напередодні нової парламентської сесії — в матеріалі LB.

Відставка спікера – «деза» чи реальність?

До відкриття шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання менш ніж місяць: народні депутати розпочнуть пленарну роботу 7 вересня. Наразі ж більшість у відпустках, а тому відмовляються від коментарів, посилаючись на дорогий роумінг. Чи банально зізнаються, що не слідкують за новинами.

Цього тижня мертвий політичний серпневий сезон дещо розбавили повідомлення в медіа та ТГ-каналах з посиланнями на джерела в ОП та «Слузі народу» про підготовку відставки спікера ВР Дмитра Разумкова. Звісно, офіційно в ОП і сам спікер цю інформацію не коментують. Хоча джерела LB.ua у Верховній Раді зазначили, що «після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова саме парламент залишається оплотом дотримання законів та Конституції, не дає узурпувати владу в одних руках».

Фото: Lb.ua

«Для відставки спікера не виключено, що будуть ламати депутатів грошима та шантажувати. Бо в протилежному разі голосів у них не буде», — запевнив співрозмовник LB.ua.

Він же рекомендував звернути увагу на те, що ОП жодним чином в інформаційному просторі «не підсвічує» заплановані урочистості в Раді 24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності.

«Президента запросили, але за нашою інформацією, голова держави взагалі може проігнорувати цю подію в парламенті. Принаймні наразі підтверджень участі ми не отримали», — додав наш співрозмовник.

У середовищі президентської фракції настрої щодо відставки спікера кардинально розділилися. Офіційно «слуги» все заперечують. Так, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук зазначила в розмові з LB.ua, що «немає навіть сенсу коментувати чутки рівня анонімних телеграм-каналів і неназваних джерел».

«Виглядає як спланована інформаційна атака, щоб внести розбрат у команду напередодні нового політичного сезону», — упевнена нардеп.

Її колега Микита Потураєв припустив: «Усе це самозароджуваний медіавірус».

«Наразі питання не стоїть у порядку денному, і ніхто голосів за це не збирає», — запевнив нардеп Олександр Качура.

Фото: Ескандер Ганієв Олександр Качура

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив LB.ua, що відставка Разумкова означатиме тотальну монополізацію влади.

«Як не крути, але саме парламент — наразі єдиний орган влади, який забезпечує баланс. Погано, хитаючись, не завжди гладко, але все ж баланс. Разумков насправді залишається єдиною людиною, яке може сказати «ні» будь-кому в ОП. Якщо підуть на те, щоб його прибрати, останній бар’єр перед тотальним контролем упаде», — сказав він.

Off-the-record парламентарі були більш багатослівні.

«Конфронтація між ОП і Разумковим насправді триває вже давно. Починаючи з конституційної кризи минулого року, коли президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск КСУ. А Разумков дав чітко зрозуміти, що це суперечить Конституції. Тоді документ відкликали, розуміючи, що порушувати регламент голова Ради не дозволить. Потім Разумков на засіданнях РНБОУ демонстрував власну позицію, яка йшла всупереч більшості. Висловив «окрему думку» щодо санкцій (проти нардепа Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука). А потім утримався під час голосування разом з Арсеном Аваковим у питанні санкцій проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Коли ж з’явився законопроєкт президента про олігархів, Разумков прямо заявив, що не РНБОУ, а незалежна комісія має визначати, хто кому олігарх. ОП дуже дратувало те, що спікер не робив усе «по дзвінку», — розповів один «слуга» на умовах анонімності.

Ще один депутат нагадав «показовий момент, коли на останньому позачерговому засіданні (20 липня цього року), де розглядали постанови опозиції для розблокування підписання законів, зареєструвалися лише 99 парламентарів».

Фото: Lb.ua

«Тоді Разумков був у відрядженні, тому головував перший віце — Руслан Стефанчук. За регламентом, коли у виступі депутатом згадується інший колега, головуючий має надати слово для репліки у відповідь. Був конфлікт, коли декілька разів згаданому Андрію Пузійчуку з «Батьківщини» Стефанчук так і не увімкнув мікрофон. Тим самим Стефанчук, якого називають можливим наступним спікером, показав такий стиль керування, який більше подобається ОП», — вважає нардеп.

Інший представник «Слуги» підтвердив, що «бажання відставки є, а от голосів поки що точно нема».

«Хоча сама група Разумкова невелика (10-15 нардепів), у фракції щонайменше 50-70 будуть проти», — переконаний він.

Джерело з керівництва однієї опозиційної фракції в спілкуванні з LB.ua наполягало, що спроба відправити у відставку буде на 95%.

«Разумков своїм дотриманням процедур регламенту, а значить довгим розглядом законів, заважає швидким змінам. Разумкова звинуватять у будівництві власної політичної кар'єри, мовляв, «випав з команди». Опозиція за це голосувати не буде. Проте якщо поставлять питання руба, то шанси є за рахунок більшості «слуг» і депутатських груп», — прогнозує політик, який постійно бере участь у робочих нарадах зі спікером.

Кабмін на вихід?

Якщо з відставкою спікера ситуація невизначена, то перспективи звільнення уряду на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем депутати навіть у «Слузі» оцінюють як дуже ймовірні.

Фото: kmu.gov.ua

«Скоріше за все, що Олексій Любченко (перший віце та міністр економіки) буде новим очільником уряду. Хоча розглядають ще варіант Олексія Чернишова (міністр розвитку громад та територій), Олександра Кубракова (міністр інфраструктури). Основна причина — зростання тарифів. Ціни на газ, як ми бачимо, на світових ринках б’ють рекорди за останні три роки. Запаси газу — приблизно у чотири рази менші порівняно з минулим роком. Заборгованість населення — майже 67 млрд грн. Опалювальний сезон, як у відомому серіалі: «Зима вже близько!» Ціни на опалення і все інше будуть зростати. Народ остаточно перетворюють на «здичавілих» з того самого серіалу («Гра престолів». — LB.ua)», — порівняв співрозмовник зі «Слуги».

Інший депутат без вагань повідомив, що «відставки точно будуть».

«Але наразі питання ще відкрите: у якому форматі. Чи весь Кабмін разом зі Шмигалем. Або ж «почистять» окремих міністрів. Це вирішать після святкування Незалежності. Бо багато хто з цих міністрів зараз відповідає за підготовку свята», — додав парламентар.

Не менш складними для Ради восени будуть голосування двох ключових законопроєктах у другому читанні — президентського про олігархів та урядового про революційне збільшення податків № 5600, про які LB.ua докладно писав.

Членкиня профільного Комітету ВР з нацбезпеки та оборони, депутатка «Слуги народу» Ірина Верещук повідомила LB.ua, що до другого читання президентського законопроєкту про деолігархізацію вже надійшло понад 1100 поправок.

«У вересні в планах комітету розглянути їх. Як швидко? Дивлячись, як депутати наполягатимуть на своїх правках. Якщо приходитимуть на комітет і вимагатимуть розгляду кожної, то це затягнеться десь на місяць-два, бо потрібно ще в таблицю все звести, отримати висновок юридичного управління», — пояснює вона.

Фото: Макс Левин Ірина Верещук

Її колега зі «Слуги» не під запис додав, що проблеми з прийняттям у другому читанні та в цілому будуть однозначно.

«Багато буде залежати в тому числі від можливих кадрових пертурбацій. Але точно будуть убивати закон поправковим спамом. Щоб максимально затягнути час для маневрів і домовленостей з потенційними олігархами, які потраплять у список. Така сама дуже складна ситуація з урядовим і непопулярним навіть серед колег зі «Слуги» — про податки та збори 5600. Мажоритарникам на округах відкрито погрожують люди: «Якщо проголосуєш за цю «жесть» для малого та середнього бізнесу, для людей по нерухомому майну, то можеш сюди більше не приїжджати!» — заявив один з парламентарів «Слуги народу».

Заступник профільного податкового комітету Ярослав Железняк нагадав, що до законопроєкту 5600 подана взагалі рекордна кількість правок — 11314 на 3558 сторінках.

«Для нашого комітету не проблема підготувати його до другого читання. Навіть з такою кількістю правок. Але в сесійній залі проблеми точно будуть. Бо депутати будуть наполягати на правках. Наприклад, у мене 196 правок. По дискусії я бачу, що більшість правильних і доречних поправок будуть враховані. І мені неважливо, хто і кому буде телефонувати. Таких, як я, в залі багато. Закон дуже великий і важливий. Щодо ренти на руду (для підприємств олігарха Ріната Ахметова пропонують змінити формулу розрахунку), я впевнений, вони якраз знайдуть компроміс. А щодо інших позицій буде точно жвава та довга дискусія. Осінь буде політично спекотною», — прогнозує він.