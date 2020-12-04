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Разумков оцінив перспективи звільнення Шмигаля з посади прем’єра

Втім він не виключив кадрових змін в уряді вцілому.

Разумков оцінив перспективи звільнення Шмигаля з посади прем’єра
Дмитро Разумков
Фото: welt.de

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає малоймовірним розгляд найближчим часом питання про звільнення Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України.

Про це очільник парламенту розповів в ефірі телеканалу "Наш".

"Я не думаю, що найближчим часом питання по прем'єру буде підніматися, - таких ініціатив я не бачив", - сказав Разумков.

Разом з тим він не виключив кадрових змін в уряді вцілому, зазначивши, що такі розмови щодо низки міністрів "йдуть давно". Разом з тим він додав, що наразі ні відповідних постанов Верховної Ради, ні уявлень глави уряду щодо звільнення певних міністрів немає.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада не підтримала програму дій уряду Дениса Шмигаля, не надала річний імунітет від відставки Кабміну."Слуги народу" дали всього 176 голосів. До цього перший проєкт програми уряду відправили на доопрацювання.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в листопаді запевнив, що Офісі Президента не думають над звільненням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Чутки про відставку Дениса Шмигаля він пов’язав з тим, що той може бути комусь невигідний на посаді очільника уряду.

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