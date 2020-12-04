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Разумков очікує розгляду продовження дії закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі

Він зазначив, що внесення будь-яких інших змін до цього закону малоймовірне.

Разумков очікує розгляду продовження дії закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Глава українського парламенту Дмитро Разумков вважає, що Верховна Рада зможе на наступному пленарному тижні з 15 по 18 грудня підтримати законопроект про продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.

Про це він розповів у ефірі телеканалу "Наш" в п'ятницю ввечері.

"Я думаю, що пролонгація можлива. Таку процедуру ми робили і в минулому році, коли голосували за зміни до цього закону, які полягали в тому, що змінювався тільки рік. Швидше за все, (рік дії в законі про особливий статус Донбасу - ред.) буде змінений на 2021-й ", - сказав він.

Він зазначив, що внесення будь-яких інших змін до цього закону малоймовірне.

Нагадаємо, голова делегації України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук сподівається, що Верховна Рада продовжить дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, термін якої спливає у грудні.

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