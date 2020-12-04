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Рада підтримала залучення України до клінічних випробувань вакцин від коронавірусу

Автори законопроєкту вважають, що прийняття документа сприятиме залученню в Україну міжнародних клінічних випробувань, а також зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

Рада підтримала залучення України до клінічних випробувань вакцин від коронавірусу
фармацевтическая компания Pfizer демонстрирует флаконы с вакциной Covid-19 в нераскрытой лаборатории 16 ноября 2020 года.
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №4314 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Таке рішення ухвалили на засіданні парламенту.

За документ проголосували 270 нардепів.

"Проєкт закону розроблений з метою створення умов для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-192, - йдеться в Пояснювальній записці.

Зокрема, документом пропонується:

  • скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації також для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19); 
  • подовження строку дії Закону України № 539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Автори законопроєкту вважають, що прийняття документа сприятиме залученню в Україну відповідних міжнародних клінічних випробувань, а також дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів в межах цих клінічних випробувань. Прийняття проєкту також забезпечить швидкий вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть КВ, а також зможуть позитивно вплинути на імідж України у світі. 

Згідно з законом, МОЗ має у тижневий строк розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; провести експертизу реєстраційних матеріалів та матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), за умови подання реєстраційних матеріалів та матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів, викладених українською чи англійською мовою, у строк до п’яти календарних днів.

Також МОЗ повинен провести експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та суттєвих поправок до них, за умови подання таких матеріалів, викладених українською чи англійською мовою, у строк до п’яти календарних днів.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

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