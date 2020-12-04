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В Україні виявили ще понад 15 000 нових випадків інфікування коронавірусом

Одужали більше 13 000 людей. 

Фото: Максим Степанов Facebook

За 3 грудня в Україні виявили 15 131 новий випадок захворювання коронавірусом. З них хворобу підтвердили у 681 медика і 649 дітей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також зафіксовано 235 летальних випадків, одужали 13 383 людини. Загальна кількість померлих - 13 195, захворілих - 787 891, одужалих - 397 809.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258) Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 76 750 випадків;
  • Вінницька область – 18 271 випадок;
  • Волинська область – 25 465 випадків;
  • Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
  • Донецька область – 24 595 випадків;
  • Житомирська область – 31 183 випадки;
  • Закарпатська область – 24 067 випадків;
  • Запорізька область – 34 721 випадок;
  • Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
  • Київська область – 41 415 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 888 випадків;
  • Луганська область – 6 726 випадків;
  • Львівська область – 48 819 випадків;
  • Миколаївська область – 20 358 випадків;
  • Одеська область – 49 131 випадок;
  • Полтавська область – 24 532 випадки;
  • Рівненська область – 32 702 випадки;
  • Сумська область – 32 080 випадків;
  • Тернопільська область – 29 007 випадків;
  • Харківська область – 58 030 випадків;
  • Херсонська область – 11 398 випадків;
  • Хмельницька область – 31 412 випадків;
  • Черкаська область – 25 492 випадки;
  • Чернівецька область – 34 710 випадків;
  • Чернігівська область – 20 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що в Україні два дні поспіль кількість осіб, які одужали від коронавірусної недуги, перевищувала кількість захворілих за добу.

Учора Максим Степанов повідомив, що в Україні не планують проводити загальне тестування населення на коронавірус. Втім Міністерство охорони здоров’я має на меті збільшити кількість щоденних тестів.

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