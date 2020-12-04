В Україні виявили ще понад 15 000 нових випадків інфікування коронавірусом

Фото: Максим Степанов Facebook

За 3 грудня в Україні виявили 15 131 новий випадок захворювання коронавірусом. З них хворобу підтвердили у 681 медика і 649 дітей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також зафіксовано 235 летальних випадків, одужали 13 383 людини. Загальна кількість померлих - 13 195, захворілих - 787 891, одужалих - 397 809.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258) Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 76 750 випадків;

Вінницька область – 18 271 випадок;

Волинська область – 25 465 випадків;

Дніпропетровська область – 42 224 випадки;

Донецька область – 24 595 випадків;

Житомирська область – 31 183 випадки;

Закарпатська область – 24 067 випадків;

Запорізька область – 34 721 випадок;

Івано-Франківська область – 38 588 випадків;

Київська область – 41 415 випадків;

Кіровоградська область – 5 888 випадків;

Луганська область – 6 726 випадків;

Львівська область – 48 819 випадків;

Миколаївська область – 20 358 випадків;

Одеська область – 49 131 випадок;

Полтавська область – 24 532 випадки;

Рівненська область – 32 702 випадки;

Сумська область – 32 080 випадків;

Тернопільська область – 29 007 випадків;

Харківська область – 58 030 випадків;

Херсонська область – 11 398 випадків;

Хмельницька область – 31 412 випадків;

Черкаська область – 25 492 випадки;

Чернівецька область – 34 710 випадків;

Чернігівська область – 20 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що в Україні два дні поспіль кількість осіб, які одужали від коронавірусної недуги, перевищувала кількість захворілих за добу.

Учора Максим Степанов повідомив, що в Україні не планують проводити загальне тестування населення на коронавірус. Втім Міністерство охорони здоров’я має на меті збільшити кількість щоденних тестів.