В Україні виявили ще понад 15 000 нових випадків інфікування коронавірусом

За 3 грудня в Україні виявили 15 131 новий випадок захворювання коронавірусом. З них хворобу підтвердили у 681 медика і 649 дітей.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також зафіксовано 235 летальних випадків, одужали 13 383 людини. Загальна кількість померлих - 13 195, захворілих - 787 891, одужалих - 397 809.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258) Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 76 750 випадків;
- Вінницька область – 18 271 випадок;
- Волинська область – 25 465 випадків;
- Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
- Донецька область – 24 595 випадків;
- Житомирська область – 31 183 випадки;
- Закарпатська область – 24 067 випадків;
- Запорізька область – 34 721 випадок;
- Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
- Київська область – 41 415 випадків;
- Кіровоградська область – 5 888 випадків;
- Луганська область – 6 726 випадків;
- Львівська область – 48 819 випадків;
- Миколаївська область – 20 358 випадків;
- Одеська область – 49 131 випадок;
- Полтавська область – 24 532 випадки;
- Рівненська область – 32 702 випадки;
- Сумська область – 32 080 випадків;
- Тернопільська область – 29 007 випадків;
- Харківська область – 58 030 випадків;
- Херсонська область – 11 398 випадків;
- Хмельницька область – 31 412 випадків;
- Черкаська область – 25 492 випадки;
- Чернівецька область – 34 710 випадків;
- Чернігівська область – 20 327 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що в Україні два дні поспіль кількість осіб, які одужали від коронавірусної недуги, перевищувала кількість захворілих за добу.
Учора Максим Степанов повідомив, що в Україні не планують проводити загальне тестування населення на коронавірус. Втім Міністерство охорони здоров’я має на меті збільшити кількість щоденних тестів.