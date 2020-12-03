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У Франції вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною

Франція вже виділила 1,5 млрд євро з бюджету соціального забезпечення наступного року для покриття витрат.

У Франції вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною
Фото: EPA/UPG

Франція забезпечить безкоштовну вакцинацію проти Covid-19 для всіх, хто є учасником системи соціального забезпечення країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає France24

Франція вже виділила 1,5 млрд євро з бюджету соціального забезпечення наступного року для покриття витрат.

Кастекс сказав, що кампанія вакцинації почнеться протягом декількох тижнів до отримання схвалення регулюючих органів Європейського агентства з лікарських засобів.

За його словами, програма вакцинації буде розділена на три етапи у відповідності до категорій людей, починаючи з найбільш уразливих в будинках для людей похилого віку. Вакцинація для них почнеться у січні.

Загалом у Франції вакцинують 14 мільйонів людей.

"Вакцинація буде безкоштовною для всіх", - заявив Кастекс на прес-конференції.

Франція замовила близько 200 мільйонів доз у різних фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини. Цього достатньо для вакцинації 100 мільйонів людей - це більше, ніж все населення Франції.

Вакцинація проти Covid-19 у Франції буде добровільною.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України ініціювало виділення 2021 року з держбюджету 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19. Однак, проєкт державного кошторису передбачає лише 2,6 млрд грн.

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